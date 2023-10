Původně byl 36letý Ukrajinec, který měl na ubytovně v Kožlanech odpálit své manželce petardu zasunutou do přirození, stíhán za těžké ublížení na zdraví. To se však změnilo, policisté ho nově obvinili z pokusu o vraždu.

Šestatřicetiletý Oleksandr S. skončil poté, co měl podle obvinění spáchat brutální čin, ve vazbě. | Foto: Policie ČR

Informaci přinesl server novinky.cz, kterému ji potvrdil státní zástupce Martin Rykl. Cizinci teď hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

K napadení na ubytovně v Kožlanech na Plzeňsku došlo v sobotu 30. listopadu pozdě večer. Muž měl svoji partnerku nejprve svázat a pak jí vložit do vaginy petardu, kterou odpálil. „Muž zraněnou ženu poté převezl do nemocničního zařízení. Ve velmi krátké době se podařilo policistům podezřelého nalézt a zadržet,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. Policii do nemocnice přivolali lékaři z plzeňské fakultní nemocnice, kteří nevěřili tvrzení, že ke zraněním došlo po ráně do břicha ženy, která má být moldavské národnosti.

Začalo to plácnutím po zadku, skončilo krveprolitím. Trestem je podmínka

Následně byl muž obviněn a v úterý 3. října ho soud poslal do vazby.