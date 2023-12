Jako nedovolené ozbrojování vyšetřují policisté nález v bytě muže, který zemřel v bytě v ulici K Papírně v Plzni-Bukovci. Kromě zbraně a nábojů tam totiž nalezli také několik předmětů připomínajících výbušné systémy. Muselo kvůli tomu být evakuováno i nejbližší okolí bytu.

Policie našla v bytě mrtvého muže v Plzni-Bukovci zbraň, náboje a předměty, které připomínaly výbušné systémy. | Foto: PČR

Do bytu vstoupili policisté společně s hasiči v úterý 5. prosince poté, co na tísňové lince operační důstojník přijal oznámení od starší ženy, která měla obavu o svého souseda. Ten neměl již delší dobu vycházet ze svého bytu. Policisté ho bytě našli už bez známek života. „Na základě prohlídky těla zemřelého bylo vyloučeno, že by na smrti muže měla mít podíl jiná osoba a je tedy pravděpodobné, že 55letý muž zemřel z chorobných příčin. Více však objasní až nařízená zdravotní pitva,“ informovala v pátek 8. prosince policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V bytě muže policisté našli střelnou zbraň, větší množství nábojů a také předměty připomínající nástražné výbušné systémy. „Z toho důvodu došlo k evakuaci osob z ostatních bytů, zajištění bezpečného perimetru kolem domu a na místo byl přivolán policejní pyrotechnik. Ten předměty, které se jevily jako výbušné, zajistil a zajištěna byla také střelná zbraň a náboje. Všechny věci budou nyní podrobeny znaleckému zkoumání,“ dodala Raindlová.

Šetření kvůli podezření z nedovoleného ozbrojování bylo zahájeno po zjištění, že muž nebyl držitelem zbrojního průkazu a neměl na sebe evidovány žádné střelné zbraně.