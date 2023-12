Z pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví obvinila policie čtyři ukrajinské mladíky, kteří v noci na neděli napadli svého šestačtyřicetiletého krajana v diskotéce Aréna v Plzni na Lochotíně. Napadený muž poté v nemocnici zemřel, podle policie však nebyl příčinou jeho smrti fyzický útok, ale onemocnění cév.

Foto: Foto archiv Deníku,

„Podle předběžné zprávy ze soudního lékařství byl bezprostřední příčinou úmrtí krevní výron. Fyzický útok nevedl přímo ke smrti poškozeného. Mnohdy taková krvácení totiž nastávají nejen jako následek traumatu, nýbrž i jako následek primárních chorobných změn,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Mladíci ve věku 17, 19, 20 a 23 let napadli svého krajana v neděli před druhou hodinou ranní na pánských toaletách po předchozí slovní rozepři, kdy do něj mlátili i kopali. „Poškozený upadl do bezvědomí, na místo se dostavila zdravotnická záchranná služba, která prováděla resuscitaci s následným převozem do nemocnice, kde poškozený zemřel. Z důvodu většího množství osob a k udržení veřejného pořádku bylo na místo vysláno několik policejních hlídek,“ popsala dění Brožová.

Policisté po rozsáhlém prověřování a výslechu přítomných osob podezřelé zadrželi. Mladíci jsou stíháni na svobodě, třem z nich hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, mladistvému pak trest poloviční.