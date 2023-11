Osmačtyřicetiletý provozovatel autodromu Zdeněk H., který měl v srpnu letošního roku v Plasích bezdůvodně surově zbít dvě Ukrajinky, byl policií nejprve obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví a na návrh státního zastupitelství vzat do vazby. Po měsíčním pobytu ve vazbě pak byl po vyslechnutí svědků rozhodnutím soudu propuštěn na svobodu . Nyní jej policisté navrhli obžalovat a hrozí mu až pět let za mřížemi.

Zdeněk H. u Okresního soudu Plzeň-město:

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Jak již Deník informoval, incident se odehrál 13. srpna na pouti v Plasích na severním Plzeňsku, kdy došlo ke konfliktu mezi Zdeňkem H. a dvěma dalšími muži na jedné straně a dvěma ukrajinskými ženami na straně druhé. Každá ze stran však má svoji verzi. Ženy tvrdí, že seděly v Plasích na obrubníku, měly kolem sebe děti a povídaly si. Zastavilo u nich auto a řidič se zeptal, zda jsou Ukrajinky. Poté následoval surový útok. Jedna z nich utrpěla dokonce zlomeninu čelisti. Druhou pak kopal útočník do obličeje a do hlavy a způsobil jí pohmožděniny. Zdeněk H. ale trvá na tom, že se vše odehrálo jinak, než Ukrajinky tvrdí. Jeho příbuzní do médií uvedli, že konflikt vyvolaly opilé ženy.

Muže se tehdy podařilo dopadnout a zadržet díky fotografii, na které byla zřetelně vidět značka jeho auta. Další dva muže, kteří se měli spolu se Zdeňkem H. na útoku na Ukrajinky spolupodílet, se policii zatím vypátrat nepodařilo.