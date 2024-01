Plasy smutní. Zloděj ukradl čurajícího chlapečka

Městečko Plasy na Plzeňsku smutní. Neznámý pachatel odcizil před tamním nádražím sochu čurajícího chlapečka. Její historie sahá až do 50. let minulého století. Na čas zmizela, ale před několika lety sošku parta nadšenců uvedla znovu do provozu.

Oprava a dokončení jezírka s čurajícím chlapečkem v Plasích. | Foto: Vladislav Fejfar