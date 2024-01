Krvavý konflikt provozovatele jedné z atrakcí Zdeňka H. s Ukrajinkami po skončení pouti v Plasích byl motivován národností obětí. V obžalobě podané k Okresnímu soudu Plzeň-sever to uvedla státní zástupkyně.

Zdeněk H. u Okresního soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

Svědčí o tom nejen mužovy nadávky na místě, kdy ženy podle svědků nazýval ukrajinskými sviněmi, ukrajinskými kur…. a podobně, ale i třeba příspěvky obžalovaného na jeho účtu na sociální síti, které jsou protiukrajinského zaměření. Ukrajinky ve svých výpovědích tvrdí, že byly bezdůvodně napadeny, jedna dokonce uvedla, že po poslední ráně upadla do bezvědomí a probrala se až v nemocnici. Zdeněk H. ale trvá na tom, že vše se odehrálo jinak. Podle něj vyvolaly konflikt cizinky, z nichž jedna se navíc chovala, jako by mu chtěla ukrást auto. Odmítl, že by je urážel i že by konflikt měl národnostní podtext. Státní zástupkyně pro něj v obžalobě navrhla podmínku.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Incident se odehrál loni 13. srpna okolo 20. hodiny poblíž areálu Velká Louka v Plasích. Dvě Ukrajinky, které s sebou měly desetiletou dívku a dítě v kočárku, tam seděly na okraji bruslařské dráhy. Zdeněk H., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, je požádal, aby mu uvolnily místo na projetí jeho octavie. Když nereagovaly, začal jim podle svědků obžaloby vulgárně nadávat poté, co zjistil, že jde o Ukrajinky, a pak na ně zaútočil. Jedné dal podle obžaloby několik ran otevřenou dlaní a tahal ji za vlasy tak, až jí vytrhl chomáč vlasů. Když se vysmekla a chtěla mu vzít klíče od auta, aby nemohl odjet, tahal ji za vlasy a triko, aby ji dostal z vozu. V tom na něj zaútočila druhá z Ukrajinek, která ho chytila za tričko a udeřila ho do zad a krku. On podle obžaloby reagoval tím, že jí dal dvě rány pěstí. „Ta paní byla v bezvědomí,“ popsal jeden ze svědků, podle něhož se v konfliktu angažovali i další muži, kteří přišli z pouti. Policii se je ale nepodařilo ztotožnit.

Cizinka, která přiznala, že před konfliktem se Zdeňkem H. popíjela vodku, utrpěla zlomeniny v obličeji, musela být operována. Druhá z žen měla dle svých slov spoustu modřin, vytrhané vlasy. Několik dní nosila fixační límec, asi týden měla bolesti.

Zdeněk H. řekl, že konflikt začal tím, že chtěl projet, ale ženy mu nechtěly uhnout. Začali se hádat. Připustil, že mohl říci „blbá Ukrajinko“, ale odmítl, že by je sprostě urážel, proti Ukrajincům nemá dle svých slov žádné výhrady. Obě se s ním začaly strkat, jedna mu vlezla do vozu. „Vyhodnotil jsem to tak, že mi ho chce ukrást,“ řekl s tím, že ji chtěl dostat ven, v tom ale ucítil rány zezadu. Když se otočil, viděl blondýnu ležet na zemi. Odmítl, že by ji udeřil. Vypověděl také, že na místě byl ještě jeden kluk, jemu neznámý, jenž vytrhl klíče ze zapalování, aby žena nemohla s autem odjet.

Muž, který měl zbít v Plasích dvě Ukrajinky, je na svobodě

Za výtržnictví, za které byl již před více než dvaceti roky soudem trestán, a za ublížení na zdraví by mohl být Zdeněk H. odsouzen až na pět let vězení. Státní zástupkyně pro něj navrhla dvouletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 2,5 roku.