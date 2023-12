„V období nejméně od července 2022 do června 2023 v bytě v Plzni, kde po většinu času pobývala se svou matkou, narozenou v roce 1957, tuto s vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti psychicky a fyzicky týrala ,“ uvedl státní zástupce Michal Klíma s tím, že Plzeňanka dlouhodobě a se zvyšující se intenzitou matce vulgárně nadávala, zesměšňovala ji, snižovala její lidskou důstojnost. Psychicky ji deptala, nutila ji provádět domácí práce, napadala ji i fyzicky, když ji otevřenou rukou i pěstí bila do celého těla i obličeje. Opakovaně jí tak způsobila různá zranění. Žena byla podle obžaloby vystavena teroru a šikaně, kterým nebyla schopna čelit, a vše jen trpně snášela. A to nebylo vše. „Dále obžalovaná z důvodu zajištění své vlastní životní úrovně pod psychickým nátlakem donutila matku sjednat si několik úvěrových produktů,“ konstatoval dále Klíma a upřesnil, že Lucie Č. matku přiměla vzít si postupně úvěry 100 tisíc, 50 tisíc a 70 tisíc korun. „Při sjednávání podmínek úvěrů monitorovala průběh schůzek poškozené s bankéři, telefonicky jí dávala pokyny,“ uzavřel Klíma.

Lucie Č., jejíž tvář ani jméno nelze kvůli ochraně poškozené zveřejnit, se u soudu nechovala zdaleka tak drsně, jako vůči své matce. Například první líčení z většiny probrečela. Přiznala se, že ženu, jež ji přivedla na svět, psychicky i fyzicky týrala. „Byla jsem nešťastná a naštvaná na celý svět,“ vysvětlovala útoky. Řekla, že to bylo tím, že měla problémy s partnerem, otcem své malé dcerky, Slovákem arabského původu, jenž ji nakonec opustil a odešel do zahraničí. Dodala, že dále ji trápilo, že se blíží výročí úmrtí jejího syna, který zemřel před čtyřmi lety, i to, že se matčin zdravotní stav stále zhoršuje. „Byla jsem na tom psychicky hodně špatně. Nechtěla jsem se o mámu starat, prosila jsem nevlastního otce, aby si ji vzal k sobě, ale on mi nepomohl. Přiznávám, že jsem mámě ublížila,“ uvedla Lucie Č. Ale popřela, že by matku nutila k úvěrům. Tvrdila, že si je seniorka brala dobrovolně, aby jim pomohla.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Lucie Č. byla v minulosti už jednou soudně trestána kvůli záškoláctví syna. Podle soudních znalců má inteligenční schopnosti v pásmu podprůměru a má tendenci k asociálnímu jednání. Byla ale schopna rozpoznat nebezpečnost svého jednání a ovládat ho.

Za týrání osoby žijící ve společném obydlí ženě vzhledem k jeho intenzitě hrozilo až osm let vězení. Tak vysoký trest nedostala, za mřížemi si ale nějakou dobu pobude. „Obžalované byl uložen trest 32 měsíců, pro jehož výkon je zařazena do věznice s ostrahou,“ uvedl předseda soudního senátu Josef Prach. Rozsudek je pravomocný.