Podle obžaloby Hoľanová v srpnu 2018 vylákala do Plzně pod záminkou, že půjdou za zábavou, dívku Sylvii, které tehdy nebylo ještě ani 16 let. Spolu s Čonkovou ji namísto diskoték a nákupů ale vzaly mezi prostitutky na Domažlickou třídu v Plzni. Přiměly ji k tomu, aby náhodným zákazníkům poskytovala sexuální služby, na což školačka přistoupila. Vydělané peníze od zákazníků, jejichž počet se nepodařilo zjistit, přebíraly od dívky její pasačky, které za ně obstarávaly drogy. „Takto získaný pervitin opakovaně, nejméně jednou denně, po celou dobu nitrožilně aplikovaly poškozené,“ zaznělo v obžalobě s tím, že dívčino utrpení naštěstí trvalo jen několik dní.

Obě obžalované, Hoľanová i Čonková, vinu popřely. Krajský soud je přesto v létě roku 2019 poslal do vězení. Hoľanové udělil sedmiletý trest a Čonkové šestiletý. Následovalo odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který vrátil případ k projednání zpět do Plzně. Líčení komplikoval koronavir, a tak padl nový rozsudek až nyní. „Trestní senát prohlásil obžalované vinnými ze spáchání zločinu obchodování s lidmi a přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekla Deníku mluvčí soudu Jana Durná s tím, že padly stejně vysoké tresty jako před rokem a půl. Soud uložil Hoľanové trest odnětí svobody v trvání 7 let se zařazením do věznice s ostrahou, Čonková by měla ve stejném zařízení strávit o rok méně. „Obě obžalované, státní zástupkyně i zmocněnec poškozené si ponechali lhůtu pro podání odvolání,“ uvedla Durná.