Muž dítěti pouštěl od jeho devíti let pornografii a nutil ho k různým sexuálním aktivitám včetně orálního a análního sexu. Praktiky s vlastní dcerou si navíc natáčel a fotil ji nahou. Školačku jeho jednání vážně poznamenalo na duši, znalci u ní diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu. Petra K. za to Krajský soud v Plzni nyní poslal na osm let za mříže, musí dívce také zaplatit odškodné. Verdikt není pravomocný.