"Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili prověřování případu, kdy šlo o nálezy čtyř uhynulých orlů mořských na Horažďovicku. Laboratorním vyšetřením kadáverů orlů byla zjištěna intoxikace carbofuranem. Policistům se však provedeným šetřením nepodařilo zjistit konkrétní osobu, jež umístila otrávenou návnadu na volně přístupném pozemku. Z těchto důvodů policisté z oddělení hospodářské kriminality trestní věc podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat odložili, protože nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání," sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

I když policie vyšetřování odložila, tak Záchranná stanice živočichů Plzeň pokračuje. "Je to hodně těžký případ, není snadné něco prokázat. Trochu jsme čekali, že to policie odloží. My sami také nemáme jasno, ale nicméně ještě v šetření pokračujeme a uvidíme, co se nám podaří zjistit. Rozhodně jsme tento případ neuzavřeli a určitě budeme informovat o výsledcích našeho šetření," řekl za plzeňskou stanici Karel Makoň.

Na policii byly oznámeny nálezy uhynulých Orlů mořských, kdy 5. února byl zjištěn jeden mezi obcemi Velký Bor a Babín a 6. února další tři u obce Svéradice.

Čtyři uhynulí dravci byli předáni společnosti k provedení pitvy a po odebrání vzorků Státní veterinární ústav v Praze provedl toxikologické vyšetření.