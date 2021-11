Podle soudce Jana Špety musel být Arghire i přes opilost srozuměný s tím, že pokud útočí proti hrudníku poškozeného, kde jsou uloženy životně důležité orgány, může jej usmrtit. „Fatální následek v podobě smrti nenastal jen díky okolnostem, které byly nezávislé na vůli pana Arghireho,“ řekl soudce.

Při výměře trestu bral soud v potaz to, že muž nebyl v minulosti trestaný, žil mimo svou zemi bez rodiny a do situace se dostal kvůli pití alkoholu. „Jednalo se o trestnou činnost zkratkovitého charakteru, jednal v situačním afektu a jeho agrese byla uvolněna požitým alkoholem. Bohužel tím způsobil velice závažné zranění poškozenému,“ konstatoval Špeta.

Soudce doplnil, že senát neshledal žádné přitěžující okolnosti. Arghiremu ale polehčilo to, že do doby spáchání činu vedl řádný život, k útoku se přiznal a upřímně jej litoval. „Málokdy se soud setká s takovýmto projevem, který před soudem pan obžalovaný přednesl. Za takové situace a vzhledem k tomu, že pan Arghire prohlásil svou vinu, by bylo nepřiměřené jej trestat trestem odnětí svobody v trestní sazbě 10 až 18 let, která pamatuje na zločin vraždy,“ odůvodnil Špeta s tím, že takový trest by byl nespravedlivý.

Nejprve roštem, potom nožem

Incident se stal 17. dubna, kdy měl opilý Arghire na ubytovně v Domažlicích bezdůvodně nejprve slovně a poté i fyzicky napadnout třiadvacetiletého krajana. Roštem plynového sporáku ho praštil do hlavy, když se mladík začal bránit, došel si útočník pro kuchyňský nůž a krajana bodl do hrudníku.