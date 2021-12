Matka se pohádala se synem a ten v opilosti vzal auto a začal vyhrožovat, že se zabije. K případu který se stal už koncem října vyjížděla policie. Hlídka domažlických policistů pátrala tehdy po vozidle.To poté našli havarované, řidič narazil do prodejny s pěstitelskými potřebami.

V pondělí (27. 12.) sdělili domažličtí dopravní policisté čtyřiatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. "Případem se zabývali od konce října letošního roku, kdy řidič jel v Domažlicích v ulici Komenského s osobním vozidlem tovární značky Audi, nepřizpůsobil rychlost jízdy a po průjezdu mírné levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde narazil do zábradlí a poté do budovy, kde se nachází prodejna zahrádkářů," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že došlo k poškození čelní zdi budovy, kdy její části byly nárazem vymrštěny do prostoru prodejny a tím došlo k poškození interiéru prodejny a zboží nacházejícího se uvnitř prodejny.

Škoda na zábradlí byla vyčíslena na 16 tisíc korun, škoda na budově na 640 tisíc korun, na elektronice, rostlinách a dalším zboží a vybavení uvnitř prodejny vznikla škoda 40 tisíc korun. Na vozidle vznikla škoda 67 tisíc korun.

Provedeným rozborem odebrané krve řidiče bylo zjištěno, že hladina alkoholu v jeho krvi hodinu po dopravní nehodě činila 2,35 promile alkoholu v krvi.

Případ bude zpracován ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů stane podezřelý před soudem. Hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.