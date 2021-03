Opilý Moldavec podřízl ženu. Ta zázrakem přežila

Na sedm let do vězení s ostrahou poslal ve středu Krajský soud v Plzni 31letého Moldavana Veaceslava Dinu za pokus o vraždu a ublížení na zdraví. Po skončení trestu bude cizinec vyhoštěný na sedm let.

Veaceslav Dinu u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Barbora Hájková