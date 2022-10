Tragická nehoda se stala už před více než třemi lety, v srpnu 2019. Tehdy v Klatovech popíjela parta rumunských kamarádů. Pak se rozhodli vydat na výlet. Řídit měl Andrei C., který jediný nepil. Jenže za volant BMW usedl nečekaně jeho majitel Adelin Dinu a rozjel se tmou směrem na Plzeň. „Jel rychle, chvílemi 140 km/h. Říkal jsem, ať zpomalí, jinak mu zatáhnu ruční brzdu. Zpomalil, ale pak zas přidal,“ popsal Andrei C. Dinu dojel jen za Kokšín, pak vůz nezvládl. Narazil vpravo do skály, od které se auto odrazilo, převrátilo se, přejelo celou vozovku a po dalším kotrmelci skončilo v Točnickém potoce. Jeden pasažér zemřel, další byli zraněni, z toho jeden vážně.

Zdroj: PČR

„Vypadl jsem z auta, se mnou další dva. Hledali jsme se navzájem,“ líčil dění Vasile B. „Adelin chtěl utéci, ale já chtěl pomoci ostatním. Panaita jsem rozdýchal, ale Ionicu jsem našel až asi po 20 minutách. Měl hlavu v potoce a už mu neby-lo pomoci,“ líčil Andrei C. Pit-va prokázala, že Ionicovi L., který sedl do auta silně opilý a nebyl připoutaný, by nepomohla ani okamžitá pomoc, zranění hlavy bylo fatální.

Po něhodě lhal

Dinu, který nadýchal 1,2 promile alkoholu, po nehodě policistům lhal. Tvrdil, že on neřídil, že za volantem seděl Andrei C. Až později šel s pravdou ven, přiznal se i při líčení u klatovského soudu. „Celá věc mě mrzí,“ řekl Dinu s tím, že rodině zesnulého se snažil pomáhat.

Mentálně postiženého chlapce zatáhl do kumbálu, pak se nad ním ukájel

Obžalovanému hrozilo až šest let vězení, navíc po něm pozůstalí požadovali odškodné přesahující 2,7 milionu korun. Senát v čele se soudkyní Martinou Šimánkovou k němu byl ale milosrdný. „Obžalovanému byl uložen za přečin usmrcení z nedbalosti a přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2,5 roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtyř let. Současně byl nad obžalovaným uložen dohled probačního úředníka. Musí se také zdržet požívání alkoholu a jiných návykových látek,“ uvedla Šimánková s tím, že obžalovanému dále bylo na pět let zakázáno řídit motorová vozidla. Dinu musí také zaplatit škodu. Pozůstalí byli se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.