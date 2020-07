Policisté muže zadrželi a převezli do policejní cely.

Jednomu z cestujících poškodil cyklistickou helmu a brýle. | Foto: PČR

Opilý výtržník útočil minulý čtvrtek ve vlaku jedoucím z Plzně do Horažďovic. Nejprve pomočil sedadlo, poté plivl na průvodčí, jíž se zastal jiný cestující. "Ten nezůstal bez povšimnutí. Agresor měl "zastánce" udeřit rukou do obličeje, čímž došlo k následnému poškození jeho cyklistické helmy a dioptrických brýlí v celkové hodnotě za přibližně 3 500 korun, ke zranění napadeného nedošlo. Své protiprávní počínání ve vlaku agresor zakončil strčením do strojvedoucího, který byl k incidentu přivolán a následně z vlakové soupravy vystoupil," pokračovala ve výčtu událostí mluvčí policie Veronika Hokrová.