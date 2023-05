Osudným dnem, který všem třem změnil život, byl 26. listopad roku 2021. Tehdy všichni tři popíjeli a krátce před půlnocí dostali hlad. „V Dobřanech už bylo všude zavřeno, tak jsme chtěli jet do McDonald's. Domluvili jsme se, že když mi nemůžou vzít řidičák, tak budu řídit já. Jel jsem s Martinovým autem Seat Leon, on sám byl hodně opilý. Vzpomínám si, že jsem se připoutal a říkal klukům, ať to udělají také,“ líčil soudu Halagan s tím, že z jízdy samotné si prakticky nic nepamatuje, až pak náraz.

Podle státní zástupkyně Taťány Ulčové sedl za volant, ač měl v sobě 1,8 promile alkoholu. Na křižovatce ulic Stromořadí a Sokolovská pak nezvládl řízení a havaroval. „V rychlosti 81 – 99 km/h narazil do domu,“ popsala v obžalobě Ulčová. Martin L., ročník 1996, utrpěl vážná a rozsáhlá zranění a byl bezprostředně ohrožen na životě, několik dní byl v umělém spánku. Měl otřes mozku, krvácení do mozku, zlámaná žebra, zlámané další kosti a mnohá další zranění. Dominik L., ročník 2000, který byl stejně jako Martin L. nepřipoutaný, pak utrpěl tříštivou zlomeninu bederního obratle, měl rozlámanou stydkou kost a další zranění. I on byl dlouho v nemocnici. A i on, stejně jako Martin L., bude mít dle znalců takřka jistě trvalé následky.

„Mrzí mě, že se to stalo, byla to moje blbost. Cítím se vinen vším, co je v obžalobě. Nesouhlasím ale s právní kvalifikací, nenesu odpovědnost za jejich zranění, protože kluci nebyli připoutaní,“ uvedl Halagan, který je nyní veden na Úřadu práce. Přiznal, že v minulosti přišel o řidičák opakovaně. Naposledy kvůli pervitinu, předtím, v roce 2017, pak byl odsouzen za to, že po šesti pivech sedl za volant a vezl domů kamaráda, jenž se opil tak, že nemohl chodit. Měl i další přestupky v dopravě. „Je pravda, že z předchozích zákazů činnosti jsem si nic nedělal. Od té nehody ale nepiji alkohol a neřídím,“ tvrdil soudu.

Líčení bude pokračovat v červnu výslechem znalce. Halaganovi hrozí za těžké ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky až osm let vězení. Oba zranění mladíci, zdravotní pojišťovna a další poškození po něm navíc požadují dohromady zhruba dva miliony korun.