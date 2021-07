Hlídka městských policistek měla obavu o zdraví ženy, která pospávala na lavičce a měla zakrvácený obličej.

Ilustrační snímek. | Foto: se svolením Městské policie Ostrava

Místo vděku městské policistky sklidily však nadávky. "Žena odmítala předložit doklady a začala být agresivní. Ve chvíli, kdy uviděla další přicházející strážníky, začala se obnažovat, postupně svlékala veškeré oblečení, co měla na sobě a rozhazovala jej kolem sebe. Protože v opilosti nekontrolovala své chování, rozhodli se ji strážníci odvézt na záchytku," informovala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová s tím, že hned po umístění do vozidla začala žena kolabovat a padat do bezvědomí.