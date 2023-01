„Jako pracovníci bezpečnostní agentury kontrolovali areál Českých drah a v nevyužívané plechové hale společně vyhledali 54letého muže bez domova, který tam přebýval. Vyzvali ho, aby halu opustil. V době, kdy si balil svoje věci, ho několikrát udeřili teleskopickým obuškem do různých částí těla, kopali do žeber, do hlavy a nastříkali mu pepřový sprej do tváře. Pak si všimli, že má na sobě řetízek a prsten. Pod pohrůžkou, že mu zlámou prsty, jim měl svoje šperky vydat,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že když to muž bez domova odmítl, tak mu šperky sami strhli z krku a prstu a ponechali si je.