Případ dvaasedmdesátiletého Milana Noska ve středu opět projednával plzeňský městský soud. Nosek je obžalovaný z toho, že v září 2018 způsobil požár ubytovny, při kterém uhořela 26letá žena, dvanáct lidí se zranilo a oheň nadělal škodu za desítky milionů korun.

Senát včera předvolal několik svědků včetně ženy, která na ubytovně pracovala v kanceláři a osudný den, 11. září 2018, se v objektu nacházela. Obžalovaného popsala jako potížistu a podivína. „Za ubytování platil, ale byl často protivný, mluvil z cesty. Když jsme chodívali na kontroly pokojů, nemohli jsme se na něj dobouchat,“ uvedla svědkyně s tím, že obžalovaný měl na pokoji nepořádek a spolubydlící si na něj stěžovali.

MOČ VE DŘEZU

„Močil do kbelíku a vylíval to do dřezu, kde ostatní myli nádobí. V pokoji měl rozházené noviny a rozvěšené dámské kalhotky. V pokojích nesměli mít lidé spotřebiče, které by mohly vzplanout, ale u pana Noska jsme našli elektrický vařič,“ řekla žena.

Podle spolumajitele obytovny Luboše J. byl na místě během požáru chaos. „Lidé mi říkali, že začalo hořet v zadní části budovy,“ vypověděl a doplnil, že protipožární opatření fungovala. „Pravidelně jsem dokupoval baterie do hlásičů požárů. Ubytované jsme upozorňovali, že musí zavírat protipožární dveře,“ poznamenal majitel. To obžalovaný odmítl. „Nic tam nefungovalo, ty dveře byly otevřené a hlásiče v životě nic nehlásily,“ konstatoval obžalovaný.

Seniorovi za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až 8 let vězení. Soud pokračuje v následujících dnech.