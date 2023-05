Zřejmě o mnoho týdnů se protáhne soudní líčení v případu nájemné vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. z října roku 2011, který řeší od 29. března letošního roku Krajský soud v Plzni a jsou z ní obžalováni jako objednavatel Jan Štěpnička a dva vykonavatelé Petr Pávek a Jan Teleki. Jak totiž potvrdil Pávkův advokát Vlastimil Němec, soudkyně si vyžádala psychologický posudek na korunního svědka Pavla H. Právě na základě jeho výpovědi byla trojice vloni v lednu obviněna. Pávkovi měl v roce 2011 svědek obstarat střelnou zbraň, přičemž se mu měl následně Pávek svěřit, jak s Telekim Antonína S. zastřelili v Pávkově servisu v Doubí. „Je to pro mě překvapující, že si posudek vyžádal až soud,“ poznamenal Pávkův právní zástupce.

V úterý 25. dubna pokračovalo u plzeňského soudu odročené řízení. V dopoledních hodinách se četly především výpovědi různých svědků, z nichž mnoho má blízko ke karlovarské galerce, řada z nich má za sebou trestní minulost. Svatouškem nebyl nejen zavražděný vyhazovač, ale ani sám korunní svědek, který se od září roku 2021 ukrývá na neznámém místě. I když, jak sám uvádí, je to proto, že má strach z Pávka, kterému před lety přebral přítelkyni, i jeho zřejmě nejlepší kamarád Vadim P., ale u soudu v úterý řekl, že Pavel H. měl obrovské dluhy. U soudu dokonce zazněly i informace z jejich společné násilné trestné činnosti. Společně totiž coby ještě mladiství brutálně zabili otčíma Vadima P. „Zavražděného jsem neznal. Pavla H. znám přes třicet let, už od základní školy. Je to můj nejlepší kamarád. Takový vztah máme doteď. Teď ale Pavel chybí. Naposledy jsem ho viděl 25. září roku 2021, přičemž jsme se měli následně vidět 29. září. Od té doby ho ale všichni postrádají. Jak vysvětlit, že zmizel, jaký byl jeho největší problém? Já si myslím, že jeho jediný problém, který měl, byly dluhy. Až po jeho zmizení jsem se dozvěděl, že jde o astronomické částky. Zda jsme si svěřovali naše problémy? Určitě, většinou ano. Vím, že mu pár věcí nevyšlo," odpovídal svědek Vadim P. na dotazy soudu.

Když se soudkyně ptala na jejich společnou trestní minulost, odvětil: „V roce 1994 jsme byli odsouzeni za vraždu mého nevlastního otce. Já jsem se k tomu doznal. Pavel se na té vraždě podílel, ale určitě vrahem nebyl (Vadim P. zaťal svému spícímu otčímovi sekeru do hlavy, pak mu Pavel H. zasadil devět ran nožem do oblasti zad a tři do krku – poznámka redakce). Naše kamarádství tímto činem neutrpělo. Já sám jsem v současné době obviněn z krádeže v policejním skladu a z podvodu. Na této činnosti se Pavel H. nepodílel. Věděl jsem, že před svým zmizením byl stíhaný za vydírání.“

Soud se blízkého přítele korunního svědka dotazoval i na to, zda se mu Pavel H. nesvěřil, že by měl z Pávka strach. „Když mu Pavel přebral Elišku, přátelství mezi nimi skončilo. Ale nikdy se mi nesvěřil, že by mu kvůli tomu vyhrožoval. Věděl jsem, že se potkali třeba v obchodě, ale k ničemu mezi nimi nedošlo," pokračoval Vadim P.

Ten přiznal, že i on Pavlu H. občas nějaké peníze půjčil. „Někdy je vrátil bez problémů, někdy volal, že se zpozdí. Je ale pravda, že peníze, co jsem mu půjčil před jeho zmizením v září roku 2021, už mi nestačil vrátit,“ upřesnil.

Podle výpovědí svědků u soudu si peníze půjčoval nejen od lidí, kteří mají blízko ke karlovarské galerce, ale jeden milion byl i od Rusů nebo Dagestánců. Peníze si občas měl půjčovat i zavražděný vyhazovač, který podle jedné z výpovědí rád hrál hazardní karty. „Hráli jsme karty o peníze. Začínali jsme u koruny a končili u stovek tisíc. Jednou jsme vyhráli i půl milionu korun,“ zaznělo v soudní síni.

U krajského soudu během šestého dne líčení se několikrát hovořilo i o loupežném přepadení před budovou České spořitelny, kdy 19. září roku 2011 vůz převážející miliony korun soukromé firmy přepadla čtveřice maskovaných mužů. Nejeden svědek naznačil, že jedním z lupičů by mohl být totiž Antonín S. Ten se krátce předtím vrátil ze své zahraniční dovolené, kterou absolvoval se svým známým na motorce. Někteří svědci tvrdí, že na ní byl dva měsíce, matka zavražděného to ale popřela. „Byl tam krátce, bylo to asi 12 dní, vrátil se 11. nebo 12. září,“ odpověděla na dotaz redakce.

Jak někteří svědci ve svých psaných výpovědích uvádějí, Antonín S. se vrátil z dovolené jako vyměněný: „Něčeho se bál. Když se vrátil z Itálie, byl jiný. Předtím nebyl dochvilný, přicházel pozdě, po jeho návratu to bylo naprosto naopak.“