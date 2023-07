Jedenáct let stráví za mřížemi Ukrajinec Ivan Huzo (64), který v Plzni zasadil jinému muži šest ran nožem jen proto, že ho napomenul, aby nebyl tak hlučný.

Napadený přežil jen díky náhodnému svědkovi, který Huzovi zabránil v dalším bodání, a skvělé práci lékařů. Po odpykání trestu bude Huzo vyhoštěn z České republiky. Ve čtvrtek o tom rozhodl Krajský soud v Plzni. Verdikt není pravomocný.

Když přijel Huzo z válkou zmítané domoviny do Čech, dostal ubytování i práci. Jenže z té ho vyhodili za pouhých 19 dní a dlouho nepobyl ani na ubytovně v Železniční ulici v Plzni, po třech týdnech ji vyměnil za vazbu na Borech.

Krvavý incident se odehrál loni 7. srpna večer na pokoji ubytovny. „Po předchozím požití alkoholu, v jehož důsledku měl rozpoznávací i ovládací schopnosti podstatně snížené, nikoli však vymizelé, poté, co jej Nutsu M. (56) slovně napomenul, aby byl potichu, neboť se hlučně bavil s dalšími muži z ubytovny, se postavil čelem k poškozenému a se slovy „já tě teď zaříznu“ zaútočil kuchyňským nožem tak, že jej nejprve škrábl do pravé paže a pak jej pětkrát bodl do oblasti trupu a nejméně jeden výpad směřoval do oblasti hlavy poškozeného,“ popsal státní zástupce Pavel Raček.

Dodal, že zraněný muž před ním ustupoval a pak utekl před vchod ubytovny. Když ho tam Huzo dostihl, snažil se ho nadále napadat nožem. Muže od smrti zachránil obyvatel ubytovny, jenž si doběhl pro airsoftovou maketu střelné zbraně, které se agresor zalekl, a přestal s útoky. Útočník skončil v poutech, napadený v nemocnici. „Zranění poškozeného si vyžádala akutní hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde byl operován v celkové anestezii,“ řekl Raček a doplnil, že šlo o těžké zranění, které by v případě neposkytnutí odborné lékařské pomoci poškozeného ohrozilo na životě.

Huzo soudu přiznal, že v osudný den popíjel s kamarády z Rumunska a Moldavska a pak chtěl odnést dolary, které měl v úmyslu poslat domů na Ukrajinu. Tvrdil, že když seděl u stolu, tak ho Nutsu M., zvaný Mrkvička, zezadu napadl. „Udeřil mě nějakým železem do hlavy. Pak do mě kopal, ke krku mi dal nůž, řízl mě. Sebral mi peníze. Křičel jsem o pomoc, šlo mi o život. Nůž jsem chytil oběma rukama, ohnul ho a vzal jsem mu ho,“ líčil svoji verzi cizinec. Jak je možné, že neměl pořezané ruce a že nůž není ohnutý, Huzo nevysvětlil.

Po provedení všech důkazů dospěl senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem k závěru, že je Huzo, jemuž za pokus vraždy hrozilo 10 až 18 let vězení, vinen, a poslal ho na 11 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Po odpykání trestu bude cizinec vyhoštěn z ČR na dobu neurčitou. Soudce Bouček ve zdůvodnění uvedl, že si obžalovaný během soudního procesu vymýšlel a několikrát změnil svou výpověď. „Během soudního procesu neprojevil jakoukoliv sebereflexi a choval se nevhodně,“ řekl Bouček.

Huzo se proti rozsudku na místě odvolal. Konečné slovo tak bude mít Vrchní soud v Praze.