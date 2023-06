Byl první den letošního roku, a tak se opili. Pak se začali hádat a prát. To by nebylo na ubytovně v západních Čechách nic neobvyklého. Jenže Ukrajinec Vitalii Brana (35) sáhl po kuchyňském noži s dlouhou čepelí a bodl 24letého krajana Serhije Z. Ten neměl šanci přežít. Cizince teď Krajský soud v Plzni potrestal za vraždu 10 lety vězení, pak bude vyhoštěn.

Ukrajinec Vitalii Brana u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

K mírnému trestu mu pomohlo, že vše doznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu.

Konflikt mezi oběma cizinci se na pokoji ve druhém patře ubytovny v Husově ulici ve Stříbře na Tachovsku odehrál letos na Nový rok před 18. hodinou. „Po předchozí slovní a fyzické rozepři s vědomím, že může poškozeného usmrtit, nejméně jednou bodl Serhije Z. kuchyňským nožem o délce čepele 20 cm do levého podbřišku, čímž mu způsobil bodnořeznou ránu s průnikem do dutiny břišní, přetětí tepny, dva průniky tenkého střeva. V důsledku toho poškozený přes poskytnutou lékařskou péči a urgentní transport leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Plzni 1. ledna 2023 ve 20.56 hodin zemřel. Bezprostřední příčinou smrti byl šok z masivní krevní ztráty,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Václav Průcha.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Za zločin vraždy hrozilo Branovi 10 až 18 let vězení. Díky přiznání a dohodě o vině a trestu se státním zastupitelstvím vyvázl s mírným trestem. Byl mu uložen desetiletý nepodmíněný trest, který si odpyká ve věznici s ostrahou, a dále trest vyhoštění ve výměře 10 let. Musí také uhradit náklady zdravotní pojišťovně ve výši necelé čtyři tisíce korun.

Ukrajinec, který do Čech přišel z vesničky v Doněcké oblasti, u soudu takřka nepromluvil, nevyužil ani možnost posledního slova. Jen potvrdil, že dohodu uzavřel dobrovolně.

Byl zasažen přímo do srdce. Policisté uctili památku svého kolegy

„Obžalovaný má v České republice čistý trestní rejstřík, nedopustil se tu ani přestupku, což mu polehčuje. Doznal se, spolupracoval, uzavřel dohodu o vině a trestu. Trest na spodní hranici trestní sazby je přiměřený, navíc mu byl uložen trest vyhoštění,“ řekl předseda soudního senátu Tomáš Mahr. Verdikt je pravomocný.