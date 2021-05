Oswald se podle obžaloby pokusil přejet na Sokolovsku svoji bývalou přítelkyni Elizabeth S. a Petra M., který stál vedle ní. Když Petr M. zaregistroval auto řítící se na ně, ještě stačil Elizabeth S. odhodit stranou, ale sám už uskočit nestihl a vůz ho srazil. Když ležel na zemi, Oswald mu podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, ještě přidal ránu pěstí. V nemocnici skončil nejen Petr M., ale i mladá žena, která měla zlomenou nohu.

Oswald, který byl v minulosti opakovaně soudně trestán, se s Elizabeth S. seznámil v lednu 2020 a pár dní poté s ní i její dcerou začal bydlet. Láska ale dlouho nevydržela a už v dubnu se rozešli. S tím se ale mladík ze Sokolovska nesmířil. „Z různých telefonních čísel ženě psal, ať se k němu vrátí. Čekal na ni v autě a vyhrožoval jí, že pokud se k němu nevrátí, zabije ji,“ uvedl v obžalobě státní zástupce a dodal, že vše vyvrcholilo vloni 18. května, kdy si Oswald na Elizabeth S. opět počíhal. Když sedla do auta k jinému muži, pronásledoval je po městě. Na parkovišti pak zařadil zpátečku a začal na ně prudce couvat. Srazit se mu podařilo jen muže, kterého pak ještě udeřil do hlavy. Těžce zraněný musel být operován a hospitalizován v nemocnici, zraněna byla i žena. „Ke smrti obou poškozených nedošlo jen náhodou,“ dodal žalobce.

„Není pravda, že bych ji pronásledoval. Ještě ten den jsme spolu spali, bylo to dobrovolné. Ale to, co se stalo ten večer, přiznávám. Pamatuji si, že jsem pomalu začal couvat a pak už nic, probral mě náraz auta do lampy. Petr ležel na zemi, byl bezvládný. Tak jsem ho fackoval, aby se probral. Když ho pak začala ošetřovat jedna paní a on ležel a chrčel, udělalo se mi špatně, zvracel jsem,“ řekl Osvald s tím, že všeho lituje.

Za pokus dvojnásobné vraždy plzeňský soud uložil obžalovanému trest odnětí svobody v trvání 16 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Je rovněž povinen zaplatit poškozenému bolestné ve výši 199 717 Kč a za duševní útrapy částku ve výši 300 000 Kč. Pojišťovnám pak bezmála dalších 350 tisíc korun. Oswald se odvolal, ale Vrchní soud Praha v úterý jeho odvolání zamítl.