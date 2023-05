Nezvládla jízdu zasněženou Šumavou. Stojí před soudem za smrt spolujezdkyně

Jízdu zasněženou Šumavou nezvládla Marta Chukhray (38), Ukrajinka podnikající v Praze, a narazila do stromu. Odnesly by to nejspíš jen plechy, ale krátce před nehodou se kvůli sundání bundy odpoutala její kamarádka Iryna (42) sedící na zadním sedadle.

Marta Chukhray u klatovského okresního soudu. | Video: Deník/Milan Kilián

To se jí stalo osudným. Při nárazu utrpěla natolik závažné zranění, že mu na místě podlehla. Chukhray tak teď stanula před klatovským soudem, kde se zpovídá z usmrcení z nedbalosti. Neštěstí se stalo vloni 21. února před polednem, kdy Chukhray vezla ve Fordu S-Max tři další cizinky a jela s nimi směrem od Kašperských Hor na Sušici. Nezvládla ale klesání ze známého šumavského horského střediska. „Při průjezdu pravotočivou zatáčkou v klesání vyjela v důsledku špatného vyhodnocení adhezních podmínek po napadnutí mokrého sněhu vlivem vyšší rychlosti, než by byla v okamžiku nehody panujícím podmínkám přiměřená, vlevo mimo komunikaci a přední částí vozidla narazila do vzrostlého stromu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová. Zatímco řidičce a jedné ze spolujezdkyň se nestalo vůbec nic a další utrpěla jen lehké poranění, jež bylo záchranáři ošetřeno na místě, pro čtvrtou ženu v autě byl náraz fatální. „Spolujezdkyně na zadním sedadle, která nebyla připoutaná bezpečnostním pásem, v důsledku nekontrolovaného pohybu těla šikmo vpřed a nárazu hlavy do levého bočního sloupku vozidla utrpěla zranění spočívající v pohmoždění mozku při zlomení kostí klenby a spodiny lebeční, na jehož následky na místě zemřela,“ uvedla Švecová. Řidička podle ní porušila důležitou povinnost uloženou zákonem o provozu na pozemních komunikacích, a dopustila se tak usmrcení z nedbalosti. Zamáčkněte slzu. Boj za záchranu Roklanské chaty byl marný, k zemi půjde letos Po přečtení obžaloby soudce Jan Kasal upozornil, že může být zpřísněna kvalifikace trestného činu. Šlo by sice stále o usmrcení z nedbalosti, ale ve druhém odstavci, kde není nejvyšší možný trest tři roky, ale dvojnásobek. Věc proto byla odročena na červen a bude konána jako senátní. Zatím tak nevypovídala obžalovaná, svědci ani soudní znalec z oboru dopravy, jeho chce obhajoba slyšet osobně v soudní síni. Manžel zemřelé, její tři děti a další příbuzní požadují po Chukhray nemajetkovou újmu v celkové výši přesahující šest milionů korun, chtějí také proplatit náklady na pohřeb 130 800 korun.

