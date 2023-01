Podle zjištění Deníku měl být muž před smrtí surově zbit, stopy násilí byly na jeho těle patrné. Záchranná služba, která byla přivolána do bytu ve Strážnické ulici, kde ležel v posteli, mu již nemohla pomoci.

Hledá se další Ukrajinec

Policie pátrá již od 1. ledna po Ukrajinci, jenž se ve stejném bytě měl zdržovat a měl by k věci nejspíše co říci. Jde o Ivana Yaremu.Zdroj: PČRV souvislosti s tímto případem policie pátrá již od 1. ledna po dalším Ukrajinci, jenž se ve stejném bytě měl zdržovat a měl by k věci nejspíše co říci. Jde o Ivana Yaremu, nar. 31. 7. 1986. Je vysoký zhruba 190 cm, hubené postavy, má krátké černé vlasy, krátké vousy (tzv. strniště) a na sobě by měl mít pravděpodobně tmavě modrou bundu bez kapuce. Pokud o něm máte informace, nepokoušejte se ho zadržet, ale volejte linku 158.