Jakub J., jehož celé jméno ani tvář nyní ze zákona nelze zveřejnit, začal podle znalců už v 11 letech požívat alkohol, pak přešel na drogy. Pod vlivem marihuany a pervitinu byl i jeden březnový den roku 2012, kdy popíjel se svým kamarádem. Vypili spolu litrovku slivovice a pak mu Jakub J. zabodl šroubovák do hlavy, zřejmě ze žárlivosti. „Způsobil mu zranění mozku nebezpečně ohrožující život. Jen velkou shodou náhod muž nezemřel," uvedl tehdy u Krajského soudu ve Zlíně státní zástupce Leo Foltýn. Tehdy třiadvacetiletý mladík byl odsouzen za pokus vraždy k deseti letům vězení.

Jak ve zpravodajství ze soudní síně Deník informoval, při líčeních opakovaně zaznělo, že mladík není zcela psychicky v pořádku. „Doma neustále hledal kamery, protože si myslel, že ho někdo sleduje. Často nám tvrdil, že má v hlavě nádor. Taky se ostříhal, prý mu to nařídila přítelkyně, protože jí má neustále v hlavě. Jednou se také pokusil podřezat si žíly a vyskočil z balkonu," uvedl např. jeden ze tří jeho bratrů. „Tvrdil mi, že jsem mu dala do hlavy čip, že ho natáčím a pak videa dávám na internet," popsala bývalá přítelkyně Jakuba J.

Ten se dalšího brutálního útoku dopustil za mřížemi. V srpnu 2019 ve věznici na Ostravsku došel na kulturní místnost, tam zapnul rychlovarnou konvici a když se voda uvařila, došel s konvicí na celu a vařící vodu vylil na hlavu spícímu spoluvězni. „Byla to hrozná bolest,“ řekl soudu poškozený vězeň, který utrpěl popáleniny na 12 procentech těla, zejména hlavě a krku. Podle znalců je velkým štěstím, že nemá trvalé následky. Jakubovi J. za to soudy prodloužily pobyt za mřížemi o dalších devět let.

Deviant se neléčil, v Plzni si v obchodě třel penis o kalhotky. Jde sedět

Nechce se ani věřit, že i přesto stejný čin zopakoval i ve věznici v Plzni, kam byl přemístěn. „Mohu potvrdit, že jsme zahájili trestní stíhání 34letého muže pro pokus zločinu těžké ublížení na zdraví,“ řekla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že ač nejde o úplně čerstvý případ, nelze nyní sdělit bližší podrobnosti. Podle informací Deníku ale Jakub J. i na Borech zaútočil na spoluvězně tak, že ho polil vroucí vodou z konvice. Zasáhl horní polovinu těla, muž musel být hospitalizován ve vězeňské nemocnici. Jakub J. to údajně vysvětloval sexuálním obtěžováním. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení na 5 až 12 let, a protože se dá očekávat verdikt při horní sazbě, reálně tak může strávit ve vězení v kuse cca třicet let.