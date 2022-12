Událost, kterou ani jedna z žen už nikdy z paměti nevymaže, se stala vloni 12. března v malé vesničce na severu Plzeňska, kam přivezla doručovatelka balíček. Doma byla jen Jaroslava N., která hlídala vnučce křížence staforda a pitbula. „Pes skákal na vrata. Já bych tam nikdy nešla, aniž by byl zavřený. Paní mi řekla, že mám chvíli počkat. Po chvíli volala, že ho zavřela, ať jdu dál. Seděla venku na lavici, já položila na stůl balíček a dávala jí to podepsat. Vtom jsem slyšela, jak pes běží. Snažila jsem se za ni ještě schovat, ale jak jsem se otočila, kousl mě zezadu do stehna,“ popsala pošťačka. Po převozu do nemocnice, kde musela být hned operována, zjistila, jak je zranění vážné.

„Když jsem sundala kalhoty, odpadávalo mi maso,“ uvedla žena, která je pošťačkou už 42 let. Po dvou týdnech hospitalizace musela podstoupit plastiku, kdy lékaři vzali kožní štěp z pravé nohy a dali ho na pokousanou levou. „Propuštěna jsem byla 29. března, pak jsem se léčila doma, chodila jsem o berlích a jezdila na převazy. V neschopnosti jsem byla do 12. září 2021, pak jsem se vrátila do práce. Dodnes mám ale zdravotní problémy. A také psychické, léčím se u psychiatra,“ uvedla se slzami v očích pošťačka.

FOTO, VIDEO: Tohle jsou nejhezčí vánoční trhy v Bavorsku

To, co se stalo, výrazně zasáhlo i seniorku, která psa neuhlídala. Dokonce nebyla ani schopna zúčastnit se soudních líčení a jednalo se v její nepřítomnosti. Policistům řekla, že psa zavřela do domu, zřejmě ale musel skočit na kliku a otevřít si, což nikdy předtím neudělal. „Je mi hrozně líto, co se stalo. Byla jsem z toho v šoku, několik dní jsem se třásla,“ uvedla seniorka, které hrozil za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřletý nepodmíněný trest.

Vyvázla ale s mnohem mírnějším. „Byl jí uložen trest šesti měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Ženíšková. Dodala, že seniorka musí také uhradit zdravotním pojišťovnám celkem částku 127 tisíc korun. Pošťačka, která trpí posttraumatickou stresovou poruchou a která žádala odškodné ve výši 100 tisíc korun, byla odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Verdikt není pravomocný.