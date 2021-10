Nakonec ji odvezl do ciziny, ale tam je dopadla policie a románku byl konec. Teď Svoboda stanul před soudem. Měl štěstí, vyvázl s podmínkou.

Muž se s dívkou stýkal v období od června 2018 do července 2019, a to přesto, že dobře věděl, že ještě nedosáhla věku 15 let. „Opakovaně jí umožnil útěky z domova nebo výchovného zařízení, v němž byla umístěna, a zanedbávání školní docházky. Poskytoval jí bydlení, kde s ní opakovaně ve více případech souložil,“ popsal v obžalobě u plzeňského městského soudu státní zástupce. Doplnil, že Nikola bez vědomí rodičů a výchovných pracovníků ve Svobodově plzeňském bytě pobývala někdy i týdny. Vše vyvrcholilo po více než roční známosti tím, že slečnu proti vůli jejího otce a babičky odvezl na Slovensko. Tam ale byli po osmi dnech vypátráni policejními orgány Slovenské republiky.

Nikola, která je dnes v péči svého otce a k soudu se přišla podívat, dala jasně najevo, že k obžalovanému už nic necítí. „Byla to dětská nerozvážnost, už je to dávno pryč,“ řekla Deníku.

Svoboda, jemuž hrozilo až osm let vězení, už jednou unikl mřížím. Když ho soud nemohl najít, byl vydán příkaz k jeho zatčení, ale do vazby nakonec vzat nebyl. K pondělnímu líčení se dostavil, ale příliš toho nenamluvil. Uvedl jen, že nyní žije na ubytovně a že nemá rodinu ani přítelkyni. V přípravném řízení podle informací Deníku vše vysvětloval láskou k Nikole, soudu ale důvody nesdělil, neboť se dokazování nekonalo.

Obžalovaný uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu a dosáhl tak mírnějšího rozsudku. Místo navrhovaných 32 měsíců, podmíněně odložených na zkušební dobu 3,5 roku, dostal 26 měsíců, odložených na zkušební dobu tří let. Senát v čele se soudkyní Lenkou Prýcovou dohodu posvětil. Rozsudek je pravomocný.