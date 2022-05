Naposledy dostal nepravomocně sedm let za drogové delikty. Při líčení se choval k předsedkyni senátu vulgárně a navíc jí vyhrožoval, a tak byl vykázán ze soudní síně. Tím to ale neskončilo, státní zastupitelství se rozhodlo posadit ho kvůli pohrdání soudem na lavici obžalovaných, což se v západních Čechách často nevidí. Již byla u Okresního soudu v Klatovech podána obžaloba a Jiřímu M. reálně hrozí, že opět bude dýchat vzduch cezený mřížemi.

Podle obžaloby, s níž se měl Deník možnost seznámit, Jiří M. vloni v červnu coby obžalovaný u Okresního soudu Tachov neustále slovně napadal předsedkyni senátu. Když byl z její strany napomínán, reagoval slovy, že z ní padají sra… Ptal se jí, co bude dělat, až se vrátí z výkonu trestu, a když byl upozorněn, že pokud bude pokračovat ve vyrušování, bude nucen opustit soudní síň, reagoval slovy: „Co budete dělat, pak budete vyděšeně koukat a nebudete vědět“. Na přímý dotaz, zda to má soudkyně chápat tak, že se jí bude mstít za její rozhodnutí, odpověděl: „No to si pište.“ Po vykázání ze soudní síně předsedkyni senátu ještě nadával.

Když byl Jiří M. ve věci vyslýchán policií, tvrdil, že si nepamatuje, co říkal. Jestli ale nadával, dá se předpokládat, že bude nadávat i příště. To je jeho běžná reakce na to, když ho někdo štve. „Mám stavy, že se nemohu ovládnout. Přijde to samo. Nadávám každému. Kdybych to dokázal ovládat, u soudu bych to neřekl,“ hájil se Jiří M., který se vymlouval na to, že se jeho stav zhoršil po dopravní nehodě. Jen těžko ale může vyvrátit to, že byl už sedmnáctkrát soudně trestán. Naposledy dostal zmíněných sedm let za výrobu a kšeftování s pervitinem, tento verdikt ale není v právní moci a soud se bude záležitostí ještě zabývat.

Velmi prblémový člověk

Podle obžaloby je Jiří M. velmi problémový člověk, který se opakovaně snaží ovládat druhé lidi a využívat je ve svůj prospěch. Lež používá opakovaně a za účelem zisku výhod.

Za pohrdání soudem mu hrozí až dva roky, na usednutí na lavici obžalovaných si ale ještě pár týdnů počká. „První hlavní líčení by se mělo konat koncem června,“ řekl Deníku soudce Petr Sperk.