A to šel senát ještě několik let pod trestní sazbu. Důchodci, jenž dle svých slov pěstoval konopí ze zdravotních důvodů, neboť má vážné zdravotní problémy, hrozilo osm až dvanáct let kriminálu. Sazbu ve svých závěrečných řečech řešili státní zástupkyně Věra Brázdová i obhájce obžalovaného Rostislav Netrval. Ten trest hrozící nemocnému seniorovi za pěstování konopí, porovnával s tím, kolik dostane člověk, jenž v opilosti způsobí smrtelnou nehodu.

Pravdou je, že Toušek nebyl žádný troškař. Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Brázdová, zřídil si v malebné pošumavské vesničce ve svém objektu pěstírnu, kterou vybavil elektrickým rozvaděčem, filtry, ventilátory, reflektory a dalším potřebným vybavením. Když tam policie koncem září 2021 vtrhla, našla dvě stě kusů rostlin o výšce 80 až 150 cm. To ale nebylo vše, další konopí objevila na terase a ve fóliovníku, a ještě měl doma Toušek více než kilogram rostlinné drti. „Celkem neoprávněně nakládal s 15,8 kg toxikomansky využitelné rostlinné drti s celkovým obsahem 1,5 kg absolutního THC,“ uvedla Brázdová. Dodala, že kromě toho při neoprávněném pěstování senior, aby snížil spotřebu elektrické energie, skrytým způsobem vybudoval v kuchyni za linkou nepovolenou přípojku na hlavním domovním vedení a způsobil tak ČEZ škodu zhruba čtvrt milionu korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Vše, co je uvedeno v obžalobě, souhlasí,“ prohlásil u soudu Toušek. Vysvětlil, že má poměrně závažné zdravotní problémy s končetinami a na jejich zmírnění používal právě výrobky z konopí. Rozhodl se, že si výtažek, jenž účinkoval nejlépe, vyrobí sám. „Nepočítal jsem ale s takovým množstvím, myslel jsem, že sklidím jen vrcholky, že to bude do 6 kg, to by bylo tak akorát na potřebné množství. Kdyby mě někdo požádal o pomoc, tak bych mu něco poskytl,“ řekl senior s tím, že ví, že udělal chybu. U soudu prohlásil vinu a činu litoval. „Představa, že bych měl jí do vězení, je hrozná,“ řekl.

Státní zástupkyně Věra Brázdová uvedla, že o vysokých trestech za marihuanu se sice stále vedou diskuse, ale sazby mohou změnit jen zákonodárci, kteří se k tomu už roky nemají. Vzhledem k tomu, že muži, jenž prohlásil vinu, hrozilo 8 až 12 let, navrhla trest na spodní hranici. „Představa, že s takovými zdravotními problémy bude klient ve výkonu trestu, je děsivá,“ uvedl obhájce Netrval.

Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem poslal Touška na pět let do věznice s ostrahou, státu také propadly věci zabavené při domovní prohlídce včetně šesti pytlů s konopím. „Důvodem trestu pod zákonnou hranicí bylo, že obžalovaný uznal vinu,“ vysvětlil Bouček. Verdikt není pravomocný.