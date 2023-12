V. Z., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozeného, s drogami začal dle svých slov už před 25 lety. Nejprve čichal toluen, pak experimentoval s marihuanou, extází i LSD, jeho jistotou je ale pervitin, který bere pravidelně. A utrácí za něj téměř vše, co má. „Když jsem po tátovi zdědil 400 tisíc korun, byly za tři měsíce pryč,“ přiznal soudu V. Z., který je už deset let v invalidním důchodu.

Se školákem se seznámil loni po prázdninách. „On byl takový zvláštní, vypadal podnapile. Říkal, že je to tím, že bere prášky, po nichž mu není dobře,“ uvedl V. Z. Dodal, že mladíkovi radil, že by měl změnit medikaci, ale ten léky vysadil úplně. On ho pak začal „léčit“ pervitinem. „Inhalovali jsme ho. On pak byl nabuzený, neměl bolesti, které ho jinak trápily,“ vysvětloval V. Z. s tím, že celkem šlo asi o pět případů. „Pervitin mu poskytoval i přesto, že znal věk i zdravotní stav poškozeného včetně skutečnosti, že je psychiatricky medikován. Tímto opakovaným poskytováním pervitinu vystavil nezletilého nebezpečí vzniku závislosti na této látce, což by v budoucnu mohlo vést k poruchám psychiky a osobnosti poškozeného,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Markéta Michlová. Dodala, že v důsledku užití pervitinu chlapec upadal do stavu, kdy byl částečně paralyzovaný a nebyl schopen pohybu. Toho obžalovaný využil nejméně v pěti případech k různým sexuálním aktivitám, jež trestní zákoník klasifikuje jako znásilnění a jimž se nezletilý pod vlivem drogy bránil pouze slovně, neboť jiného odporu nebyl schopen. „V důsledku jednání obžalovaného se u poškozeného rozvinula posttraumatická stresová porucha, projevující se poruchami spánku, přetrvávajícími stavy úzkosti, zvýšeného napětí a strachu,“ dodala Michlová.

Zatímco k podání pervitinu dítěti se obžalovaný přiznal, sexuální aktivity popíral. Po opakovaných dotazech soudu V. Z., který sám sebe označil za bisexuála, uvedl, že si byl s hochem velmi blízký, že ho třeba hladil po vlasech či objímal, ale sexuální podtext odmítl. Podle znalců je ale obžalovaný pedofil.

Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou verzi obžalovaného neuvěřil, věrohodné je podle něj tvrzení mladíka, který popsal, jak se k němu „hodný strejda“, jehož považoval za kamaráda, choval. Obžalovaného uznal vinným ze znásilnění, ohrožení výchovy dítěte a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. „Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 5 let se zařazením do věznice s ostrahou, ochranné sexuologické léčení v ústavní formě a trest propadnutí věci. Obžalovanému byla rovněž uložena povinnost náhrady nemajetkové újmy nezletilému v částce 350 000 Kč. Ve zbytku nároku byl poškozený odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních,“ informovala Deník mluvčí soudu Jana Rubášová. Verdikt ale není konečný, případem se ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze. V. Z. si totiž na místě podal odvolání. Státní zástupkyně a zmocněnkyně poškozeného si ponechaly lhůtu na odvolání.