K činu došlo v roce 2020, kdy byl Václav V. třídním učitelem na základní škole v obci nedaleko Plzně. Jedna z jeho žaček, tehdy čtrnáctiletá, jezdila v té době k němu domů na doučování, které jí nabídl. Nejprve se skutečně jen věnovali látce, ale pak pedagoga přemohly pudy. Když dívka udělala chyby v testu, přiměl ji svléct kalhoty i spodní prádlo a a bil ji přes zadek rukou. „Při další návštěvě se to opakovalo. Pomohl mi se svléci a bil mě nejprve proutkem a pak rukou přes holý zadek,“ popsala dívka. Dodala, že pak k Václavovi V. přestala jezdit, po čase ale doučování obnovila, čehož pedagog využil k tomu, že ji osahával na prsou a pak jí dal ruku do kalhotek, ale to se mu vyškubla.

Obžalovaný nezapíral. „Cítím se být vinen. Některé detaily se liší, ale skutková podstata odpovídá,“ řekl Václav V., který je ženatý a má syna. Nebylo to poprvé, co takto šlápl vedle. Už v roce 1994 byl odsouzen za to, že jako trenér atletického oddílu si pod záminkou vyhodnocení testů pozval dvě mladičké sportovkyně, které přiměl, aby se svlékly do naha, a nutil je, aby se navzájem tloukly různými předměty.

Pak je sám bil a jednu přitom držel za přirození. Později totéž zopakoval s další svěřenkyní. Dostal za to podmínku, dvouletý zákaz činnosti a musel se podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení. O osm let později byl odsouzen za to, že coby majitel modelingové agentury kontaktoval mladičké zájemkyně o tuto profesi. Zval je k sobě, fotil je, nutil je psát erotické diktáty a pak je trestal za chyby. Naprostou většinu z deseti poškozených přiměl svléci se do naha a pak je bil, svázané a zavěšené na háku. I tehdy vyvázl s podmínkou, ale už se musel podrobit ústavnímu sexuologickému léčení (později se přeměnilo a ambulantní). Na 10 let mu byla navíc zakázána jakákoli práce s dívkami mladšími 18 let.

Podle soudní znalkyně trpí dnes již bývalý pedagog hned dvě deviacemi, a to heterosexuální pedofilií a pseudopedagogickým sadismem. Upozornila, že s rostoucím věkem se může chování muže ještě zhoršovat.

Václav V. uzavřel se státním zástupcem dohodu, kterou následně schválil plzeňský soud. „Obžalovanému byl uložen trest ve výši 32 měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 3,5 roku. Uloženo mu bylo ochranné sexuologické léčení ambulantní formou,“ řekla Deníku mluvčí soudu Lucie Ženíšková s tím, že Václavu V. byla zároveň na 10 let zakázána práce s dívkami mladšími 18 let. Verdikt je pravomocný.