Muž, který má podle informací Deníku kriminální minulost a pobývá v Plzni, se v polovině letošního února dobýval do bytu svého známého v plzeňské Sukově ulici. Když mu neotevřel, nebral si servítky. „Po chvíli se mu podařilo nezjištěným způsobem dveře do bytové jednotky vyrazit. Choval se agresivně a svému známému vulgárně nadával. Poté vytáhl airsoftovou pistoli a několikrát z ní vystřelil. Přitom druhému muži vyhrožoval zabitím a zbraní ho opakovaně udeřil do hlavy,“ informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že až poté z bytu odešel. Státní zástupkyně vydala na agresora souhlas se zadržením a policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání.