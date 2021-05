Bývalý policista, který seděl za volantem, mohl havarovat záměrně. Případ si proto již převzali od kolegů z dopravky krajští kriminalisté.

„Ve věci byly zahájeny úkony pro podezření ze spáchání pokusu těžkého ublížení na zdraví,“ potvrdila Deníku ve středu krajská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Expolicistovi, který jen zázrakem nezabil sebe nebo někoho ze svých blízkých, tak v případě odsouzení hrozí pět až dvanáct let vězení.

Incident se odehrál v sobotu 8. května ráno. „Řidič, ročník 1972, projížděl osobním vozidlem obcí Mochtín. Z dosud nezjištěných příčin vyjel z pravotočivé zatáčky a narazil do rodinného domu,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Ivana Jelínková a dodala, že alkohol byl u řidiče na místě vyloučen dechovou zkouškou.

„Najednou nám proletělo zahradou auto. Bralo všechno, co bylo v cestě. Zbořilo plot, nabouralo pergolu, auto, jen těsně minulo statný ořešák, který máme kousek od plotu. Těžko říct, co se stalo, protože vůbec nebrzdil, doslova tady proletěl. Bylo to hrozné. Zastavil až o další dům,“ popsala Deníku na místě majitelka rodinného domu, která měla štěstí, že ji vůz nesmetl.

Dá se předpokládat, že k případu bude přizván nejen soudní znalec z oboru dopravy, ale i z oboru psychiatrie. Motorista měl totiž podle dostupných informací psychické problémy. „Měl trpět paranoidními stavy. V osudný den měl zřejmě pocit, že je někým pronásledován. Vyhodil z vozu svůj i manželčin mobil, dupl na plyn a vůbec nebrzdil,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Velkým štěstím bylo, že nehoda neskončila tragicky. Zdravotničtí záchranáři sice odvezli oba dospělé i obě děti do nemocnice, nikomu se ale naštěstí nestalo nic vážného, měli jen lehká zranění.