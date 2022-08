Muž, který se živí jako profesionální řidič, řádil letos 19. června. Vše začalo tím, že se ve dvě hodiny ráno dostal do sporu s mužem mladšímo 13 let. „Vyhrožoval mu zabitím, což umocňoval tím, že v ruce držel dřevěnou lať a vykřikoval výhrůžky takovým způsobem, že to v poškozeném vzbudilo důvodnou obavu o svůj život a zdraví. Před útočníkem se musel schovat,“ popsal zdroj obeznámený s případem.