Spoluvězeň Albert Aliu (nyní již pravomocně odsouzený k šestnáctiletému vězení za chladnokrevnou popravu ženy v Rokycanech) mu tehdy poradil, aby se obrátil na soudního znalce Michala Pořického, který by pro něj mohl vypracovat posudek jiný, příznivější, jako to udělal pro něj. Skutečně se tak stalo, Pořický posudek napsal a došel v něm k závěrům, jež mohly Oswaldovi pomoci k mírnému trestu. Nakonec nepomohly, neboť Krajský soud v Plzni si nechal vypracovat revizní posudek a obžalovaného poslal za mříže na 16 let. Po Oswaldovi tak usedl na lavici obžalovaných i Pořický.