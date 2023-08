Patrik Györgyfi u Krajského soudu v Plzni před propuštěním z vazby.Zdroj: Deník/Milan KiliánObžaloba ho chtěla poslat na pět let za mříže za to, že najel zfetovaný na jižním Plzeňsku autem cíleně na dva lidi, z nichž jednoho skutečně srazil a zranil. Patrik Györgyfi (33) ale nakonec za mřížemi, pomineme-li vazbu, nestrávil ani jediný den. Krajský soud v Plzni totiž vloni na jaře došel k názoru, že skutek nebyl tak závažný, jak tvrdila obžaloba, a muž vyvázl s podmínkou a zabavením auta. Verdikt posléze potvrdil Vrchní soud v Praze. Proti tomu rozhodnutí se už nebylo možné odvolat, a tak se zdálo, že Györgyfi zůstane definitivně na svobodě.

Jenže obžaloba se nevzdala. Nejvyšší státní zástupce využil poslední zákonný prostředek, jak zvrátit verdikt. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu a ten rozsudek z Plzně i usnesení Vrchního soudu zrušil a věc vrátil zpět soudu první instance k novému projednání a rozhodnutí. Györgyfimu tak reálně hrozí, že ve vězení nakonec přece jen skončí.

Noční drama v Klatovech. Opilec chtěl autem srazit dva lidi, naboural do domu

Čin, který zaměstnává soudy už déle než rok, se odehrál v září 2021. Vše začalo tím, že se s nezaměstnaným Slovákem Györgyfim rozešla asi po dvouměsíční známosti Lucie L., která s ním žila na ubytovně v Dnešicích na jihu Plzeňska. Sbalila si věci a zavolala taxi, které ji mělo odvézt k matce. Na vůz čekala u nedalekého obchodu. Zhrzený expřítel, posílený kombinací pervitinu a marihuany, na místo ale přijel autem a udělal jí scénu. „Snažil jsem se jí domlouvat. Hádali jsme se, já jí rozházel věci a přitom jsem ji asi škrábl na krku. Ona na mě plivla a řekla „zmizni cigáne“, tak jsem odjel,“ řekl soudu Györgyfi s tím, že když viděl přijíždět vůz taxi, otočil svůj sportovní vůz a rozjel se směrem k místu, kde taxikář Karel K. pomáhal Lucii L. s nakládáním jejích věcí do svého auta. Podle obžaloby je chtěl oba srazit autem.

„Sbíral jsem Lucii její rozházené věci, když jsem najednou uslyšel řev auta a ránu, zřejmě jak narazil do obrubníku. Otočil jsem se a kapota přímo přede mnou. Naštěstí jsem stihl nadskočit. Kdyby ne, tak bych tady nebyl. Vezl mě několik metrů na kapotě, pak zastavil,“ popsal Karel K., jenž díky své duchapřítomnosti vyvázl jen s drobnými zraněními.

Neviděli jste je? Policie na Plzeňsku hledá přes sto lidí, některé čtvrt století

Lucie L. sice při výsleších na policii tvrdila, že také musela uskočit, aby ji auto nesrazilo, ale u soudu otočila a uvedla, že sice uskočila, ale jen z leknutí, že auto bylo daleko. I ostatní věci líčila jinak než původně. Předsedkyně soudního senátu Helena Przybylová ji dokonce upozorňovala, že pokud nebude mluvit pravdu, bude trestně stíhána.

Sám obžalovaný zatloukal. Přiznal jen to, co nemohl popřít. A to, že měl u sebe bezmála 5 g pervitinu. Našli ho u něj policisté, kteří ho objevili v lese, kam po činu ujel. Soudu tvrdil, že nikoho autem srazit nechtěl. Na místo prý jel, protože byl zamilovaný a chtěl dívce ještě zkusit domluvit. „Chtěl jsem zastavit za taxi. Byl jsem ale sjetý a nezvládl to,“ tvrdil soudu.

Státní zástupkyně Věra Brázdová navrhovala pět let kriminálu, ale senát po zvážení důkazů Györgyfimu uložil trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Uložen byl i trest propadnutí věci – motorového vozidla. Následovalo odvolání, ale mírný trest se nezměnil. „Odvolání státní zástupkyně i obžalovaného byla jako nedůvodná zamítnuta,“ informovala vloni v září Kateřina Kolářová z Vrchního soudu v Praze.

Partnerku napadl a zavřel do skříně, ač má klaustrofobii. Hrozí mu osm let

Nejvyšší státní zástupce ale podal již zmíněné dovolání a uspěl. Věc tak bude znovu projednávat Krajský soud v Plzni. „Bude muset být znovu vyslechnuta poškozená,“ informovala Deník Brázdová s tím, že zásadní věcí je, že žena coby družka nedala u KS Plzeň souhlas s trestním stíháním obžalovaného, jenže v tu dobu už prokazatelně jeho partnerkou nebyla. „Další věcí, kterou se soud bude muset zabývat, je, zda hrozilo či nehrozilo nebezpečí těžké újmy, a to ve vztahu k oběma poškozeným,“ uzavřela Brázdová.