Sexuální hračku si udělali její nejbližší příbuzní z mentálně postižené dívky z Plzeňského kraje. Její starší bratr s ní měl opakovaně pohlavní styk, včetně análního. Poprvé, když jí bylo pouhých dvanáct let. Její vlastní otec ji dokonce surově znásilnil. Řekl jí, že to neměl šest let a že si s ní může dělat, co chce, protože je její táta. Pak se jí zmocnil. Dívčin sourozenec za to v minulosti už dostal podmínku, a teď se definitivního trestu dočkal i její otec Josef V. (44). Za mřížemi stráví šest let. Rozhodl o tom nyní odvolací Vrchní soud v Praze, který o pár měsíců zkrátil trest uložený Krajský soudem v Plzni.

Pro recidivistu Josefa V., jehož celé jméno ani tvář nesmí redakce kvůli ochraně oběti zveřejnit, byla dívka narozená v roce 2003 již jeho třetím dítětem. Pohodu domácího krbu holčička nikdy nepoznala. Už jako maličká musela do kojeneckého ústavu a pak si ji přehazovali jako horký brambor. Pobývala v dětském domově, u pěstounů, u matky i babičky.

„Já ji poprvé viděl, když jí bylo sedm, osm let,“ řekl plzeňskému soudu Josef V. s tím, že pak ji vídal pouze zhruba jedenkrát ročně. Když k němu jednou přijela na návštěvu do domu na Plzeňsku, připravil tehdy podle obžaloby třináctileté dívce zážitek, jenž z mysli do smrti nevymaže. Vzbudil ji, přiměl, aby se svlékla, což ze strachu učinila, a pak s ní souložil. Dívka se mu marně snažila ubránit.

Krátce poté muže zavřeli na bezmála tři roky, po návratu na svobodu se ale s dcerou opětovně vídal. A v únoru 2022, kdy k němu přijela na návštěvu z dětského domova, jí připravil další hrozný zážitek. „Vzbudil ji a řekl jí, že si s ní může dělat co chce, že je její otec, že to neměl šest let. Svlékl ji do naha a souložil s ní, ač mu říkala, aby ji nechal být, a odstrkovala ho od sebe rukama i nohama. Chtěla se mu vysmeknout, k tomu ale neměla sílu. Svého jednání zanechal až poté, co mu poškozená sdělila, že byla zneužívána svým bratrem,“ uvedla plzeňská soudkyně Lucie Bočková.

Jí vedený senát poslal Josefa V. za znásilnění a soulož mezi příbuznými na šest let a tři měsíce do věznice s ostrahou. „Obžalovaný vše popřel, ale vycházeli jsme z výpovědi poškozené, která je dle znalců věrohodná. Má nízký intelekt a nebyla by si to schopna vymyslet a shodně popsat na policii i při hlavním líčení. Musela to prožít,“ vysvětlila Bočková.

Josef V. se odvolal a trochu si pomohl, byť asi méně, než očekával. Vrchní soud v Praze totiž původní rozsudek částečně zrušil a rozhodl nově. „Obžalovaný byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře šesti roků, pro jehož výkon se zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedla pro Deník mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová s tím, že verdikt je pravomocný.