Obžalovaní údajně po Bořivojovi K. vyžadovali mobil, který měl sebrat v noci v hospodě opilé dívce. „Lukáš M. vzal Bořivoje K. do kravaty, povalil ho na zem, zasedl na něj a opakovaně ho udeřil do obličeje. Pak k němu přistoupil Karel L., který ho několikrát udeřil do hlavy a kopl do břicha. Následně mu stáhl kalhoty a dvakrát po sobě mu za použití větší síly zavedl do rektálního otvoru větev,“ uvedla Brázdová.

Oba obžalovaní tento čin popřeli. „Muže jsme potkali na úzké cestě za vesnicí. Poznal jsem ho a vím, že to byl ten, co předtím osahával v hospodě opilou dívku. Její mobil nám odmítal vydat. Trochu jsme do sebe začali strkat, mně pak uklouzly nohy na trávě a spadl jsem na zem, za chvíli i pan poškozený vedle mě. Sedl jsem si na něj a držel mu ruce u hlavy. Spoluobžalovaný mu dal dvě rány pěstí. S tím jsem nechtěl mít nic společného. Tak jsem odešel. Pamatuji si ale, že muže jsem viděl po tomto incidentu normálně chodit. Nic mu nebylo,“ vypověděl u soudu Lukáš M.

Druhý z obžalovaných Karel L. u soudu odmítl vypovídat. Uvedl jen, že se necítí vinen.

Soud bude pokračovat v následujících dnech výslechy svědků. Mužům hrozí až 12 let za mřížemi.