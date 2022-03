Vše se odehrálo v létě roku 2020 v Plzni. Všichni tři aktéři se osobně znali a všichni měli značné problémy s drogami. Jaroslava J., která většinu své výpovědi probrečela a na níž bylo vidět, jak se Iliće bojí, soudu řekla, že jí muž přezdívaný Čáp nadbíhal a chtěl ji také zapojit do krádeží. Ona ho ale odmítla jako muže i jako komplice. Pak od něj dostala výhružnou SMS, kde mimo jiné zazněla hrozba propíchnutí nožem. O pár dní později, kdy měla s Ilićem spor, neboť on si omylem myslel, že ho připravila o peníze z půjčky, jí přišla další SMS, v níž jí Čáp hrozil tím, že ji připraví o dítě. Večer se pak za ní Ilić vydal do Francouzské ulice, kde Jaroslava J. žila. Doprovázela ho Kaššaiová.

„Otevřela jsem dveře, sklonila se k tašce s prádlem, které jsem nesla na vyprání, a dostala od Iliće kopačku přímo do oka. Upadla jsem, pak mě kopal do hlavy, dostala jsem minimálně další tři, čtyři rány. Kaššaiová mu říkala 'dej jí' a ať mi dupne na břicho. Oba věděli, že jsem těhotná s jejím bývalým přítelem,“ řekla se slzami v očích Jaroslava J. Dodala, že obžalovaná k ní přistoupila a řekla, že jí dupne na břicho. Naštěstí jí v tom ale Ilić zabránil a pak oba odešli. Pro ni přijela záchranka. „Já v té době brala skoro denně pervitin a chtěla jít na potrat. Ale touto událostí se ve mně něco zlomilo a dítě jsem si nechala,“ řekla Jaroslava J. a dodala, že dnes je „čistá“.

Jen jedna facka, tvrdili obžalovaní

Ilić, který je uživatelem pervitinu a který byl podle státního zástupce už šestadvacetkrát soudně trestán a k soudu ho přivezla eskorta z plzeňské věznice, kde si odpykává další trest, přiznal jen jednu poslanou SMS, která ale podle něj není výhružná. Odmítl, že by do ženy kopal. „Dal jsem jí jen jednu facku,“ tvrdil.

Kaššaiová, která podle svých slov od 10 let kouřila marihuanu, od 13 brala pervitin, od 17 užívala opiáty, a která kvůli drogám přišla i o syna, jenž je nyní v pěstounské péči, u soudu jen hlesla, že všeho lituje. Pak odmítla vypovídat. Proto byla přečtena její výpověď na policii, v níž podpořila Iliće. „Já ji nenapadla ani jsem na ni nekřičela,“ tvrdila Kaššaiová, která má podle svých slov za sebou úspěšnou léčbu.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků, obžalovaným hrozí až pět let vězení.