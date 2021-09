Na základě lékařského vyšetření byl obviněný umístěn do lékařského zařízení. Policie žádá všechny ženy, kdyby se dostaly do podobné situace jako výše poškozené, aby se nebály a celou věc ihned oznámily.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.