Muž natankoval 240 litrů nafty a ujel bez zaplacení. Policie po něm pátrá

/VIDEO/ Přes dvě stě litrů nafty natankoval na jedné z plzeňských čerpacích stanic neznámý muž do nádrže svého superba i do kanystru. Poté odjel, aniž by zaplatil.

Muž natankoval přes 200 litrů nafty a odjel. | Foto: PČR