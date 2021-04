Starší muž našel na půdě jednoho z bytových domů v Plzni ruční granát. "Myslel si, že jde o atrapu a chtěl si jej nechat. Celá situace se mu však rozležela a rozhodl se, že jej raději odevzdá policii," popsala mluvčí policie Michaela Raindlová.

Namísto toho, aby zavolal policii a pro granát si přijel pyrotechnik, rozhodl se muž, že jej doveze na služebnu sám. "Granát dal do čepice a nasedl do autobusu MHD ve směru Slovany. Na náměstí Milady Horákové oslovil řidiče s prosbou, zda by mu nepůjčil telefon, aby mohl zavolat policii. Přitom řidiči ukázal, co převáží v čepici," pokračovala Raindlová.

Řidič na celou situaci zareagoval okamžitým telefonátem na policii. "Oznámení jsme dostali v neděli dopoledne. Na místo vyrazil pyrotechnik, který granát zajistil a odvezl k odborné likvidaci," dodala mluvčí s tím, že celým případem se policisté dále zabývají.

"Pokud kdekoliv naleznete jakoukoliv munici či výbušninu, v žádném případě s ní nemanipulujte, místo nálezu podle možností zajistěte a ihned kontaktujte policii," zdůraznila mluvčí.