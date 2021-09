Den poté policejní komisař pachateli oznámil obvinění z loupeže. „Po provedení potřebných úkonů policejní komisař státnímu zástupci podal také podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, o které dnes rozhodoval soud. Ten návrh akceptoval, a tak se obviněný muž nachází ve vazební věznici,“ dodala v sobotu k případu Jiroušková.

Na svobodě ale pobyl jen pár hodin. „V souvislosti s pátráním po pachateli prováděla hlídka služební kynologie kolem 18. hodiny prověrku v blízkosti hlavního vlakového nádraží a zaregistrovala muže, jehož popis odpovídal hledanému pachateli. Policisté dotyčného ztotožnili a krátce na to také zadrželi, neboť se ukázalo, že se opravdu jedná o muže, po kterém pátrali,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Jen několik hodin se mohl 37letý muž radovat z rychlého zbohatnutí poté, co v prodejně v plzeňské Koterovské ulici okradl seniorku o 4000 korun. Ještě ten den byl zadržen policisty, v pátek obviněn a v sobotu soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.

