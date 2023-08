Urážky i rány provázely středeční hádku partnerů v jednom z rodinných domů v Plzni. Vše údajně začalo tím, že se třicetiletý muž zamkl společně se ženou a jejich pětiměsíčním dítětem v kuchyni. Pak se jeho agresivní chování začalo stupňovat.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Jeho agresivní chování se stupňovalo, až začal s nožem v ruce ženě vyhrožovat zabitím. Ženě s miminkem přišel na pomoc jeden z rodinných příslušníků, který do kuchyně rozrazil dveře. Následně obrátil muž svou agresi i proti pětiměsíčnímu miminku a začal vyhrožovat i zabitím kojence. Toho se také zmocnil, vyskočil s ním z přízemního okna rodinného domu ven na ulici, spoře oblečené dítě naložil do auta, respektive jej položil na sedadlo a odjel neznámo kam.

Začalo usilovné pátrání, do kterého bylo zapojeno značné množství našich sil a prostředků. „Hned na začátku pátrací akce jsme zjistili, že vozidlo, se kterým muž i s dítětem odjel, bylo zaparkované nedaleko domu a že se tedy musí již s největší pravděpodobností pohybovat pěšky. Propátravali jsme ze země i ze vzduchu místa, kde by se mohl muž s dítětem nacházet, vytěžovali jsme kolemjdoucí, to vše s maximálním nasazením,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Zdroj: Youtube

„Po krátké době se setkala pátrací akce s úspěchem, muže i s dítětem jsme našli v pořádku v jednom z barů. Po předání miminka matce jsme muže na místě zadrželi. Test na omamné a psychotropní látky detekoval u zadrženého pozitivní hodnoty na THC, kokain a amfetamin. Po lékařském vyšetření spojeném s odběrem biologického materiálu jsme muže převezli do policejní cely. Pak se již případ převzali krajští kriminalisté a začali prověřovat veškeré skutečnosti důležité pro trestní řízení," doplnila Burešová.

Muž odešel z domova s pětiměsíčním miminkem, policie oba našla v restauraci

Po necelých 29 hodinách po zadržení si tak ve čtvrtek 3. srpna v odpoledních hodinách převzal třicetiletý muž usnesení o zahájení trestního stíhání jako osoby obviněné ze spáchání trestného činu braní rukojmí, pro který je stanoven trest odnětí svobody na 5-12 let. Trestní stíhání obviněného probíhá na základě rozhodnutí soudu vazebně.