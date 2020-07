U památníku „Díky Ameriko“ na Americké třídě v Plzni znepokojoval zmatený muž kolemjdoucí. Na místě zasahovala zhruba hodinu po poledni hlídka městské policie.

Muž hledal zmije a piraňu, skončil na psychiatrii. | Foto: MP Plzeň

Muž na kolemjdoucí nesmyslně pokřikoval a ve fontáně si koupal nohy v botách. Tkvěl představou, že v ní má zmije a piraňu, které mu před chvílí utekly a teď je musí najít a neustále to opakoval. Stejně tak prohlašoval, že všechny lidi vypustí raketou do vesmíru. Strážník následně ve fontáně našel mužovu zahozenou zlomenou hůlku. "Vzhledem k jasným projevům psychické poruchy zavolali strážníci na místo zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři posléze pacienta za doprovodu strážníka v sanitce převezli do nemocnice na Lochotíně a předali ho do péče odborníků," uvedla tisková mluvčí městské policie Jana Pužmanová.