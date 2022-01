Obžalovaná v září 2020, kdy se ještě jmenovala Lukáš A. a vystupovala jako muž, navštívila pouť v Chotěšově na jihu Plzeňska. Lukáš A., který byl tehdy na místě s přítelkyní, před návštěvníky pouti bez povolení vnikal do prodejních stánků, v jednom dokonce rozhazoval zboží po zemi. Když byl vykázán, popadl do ruky přenosné dopravní značení a hodil ho na jedno ze zaparkovaných aut. Pak vyvrátil jednu dopravní značku a u další se o to pokusil. Nakonec na oba stánkaře křičel, že je zabije, že do nich najede autem. Sice to neudělal, ale v obou vyvolal obavy o život.