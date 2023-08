Nehoda se stala loni 20. července odpoledne. Vasilňáková, která se živí jako řidička dodávky, se tehdy osobním autem vracela přes Dobřany domů z práce. „Nerespektovala vodorovnou dopravní značku „přechod pro chodce“ ani skutečnost, že vozidlo značky BMW v odbočovacím pruhu zastavuje před přechodem pro chodce, pokračovala v jízdě a v důsledku toho narazila do Renaty P. (47), která jela po tomto přechodu na elektrické koloběžce a které právě BMW dávalo přednost,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Taťána Ulčová. Při nárazu do kapoty a následném odhození na vozovku utrpěla žena na koloběžce vážná zranění hlavy včetně poranění mozku, měla roztrženou krkavici, zlámaná žebra, vyražené zuby a ránu na noze. Tři dny byla v umělém spánku. Podle soudního znalce byla v ohrožení života. Soudu řekla, že i po více než roce je v pracovní neschopnosti a má značné následky.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Z nehody si pamatuji jen to bílé auto, které mě pouštělo, proto jsem tam vjela. Až když jsem se probudila z umělého spánku, řekli mi, co se stalo. Nehoda mi zničila život. Dřív jsem byla aktivní, teď nikam nechodím,“ řekla soudu Renata P. s tím, že po střetu má nehybnou pravou ruku, což je pro ni coby pravačku problém při mnoha činnostech včetně hygieny, oblékání či psaní. Také špatně mluví, takže si někteří lidé myslí, že je opilá, což je pro ni velmi nepříjemné. Má problém i s jídlem, kvůli bolestem může v podstatě jen kašovitou stravu. „Léčím se na psychiatrii, nemohu spát a mám deprese. Taky jsem přišla o práci uklízečky ve zdravotnickém zařízení, neprodloužili mi smlouvu,“ posteskla si Renata P.

„Necítím se být zcela vinna. Když jsem projížděla třídou 1. máje, jelo vedle mne bílé SUV, přes které jsem ji neměla možnost vidět. Spatřila jsem ji na poslední chvíli, střetu už nešlo zabránit,“ uvedla Vasilňáková. Upozornila, že kdyby žena koloběžku vedla a nejela na ní, nesrazila by ji. Připomněla také, že žena neměla ochrannou přilbu a jela v pantoflích. Renatě P. se ale omluvila.

Ve věci byly zhotoveny hned dva posudky z oboru dopravy (jeden na žádost obhajoby). Znalci se neshodli na rychlosti Vasilňákové (podle jednoho jela rychlostí cca 54 km/h, což připustila i ona sama, podle druhého méně než 50 km/h), ale jednoznačně se shodli, že v době, kdy se ženy spatřily, už nehodě nebylo možné zabránit. A shodli se také, že kdyby Renata P. koloběžku tlačila a nejela na ní, nic by se nestalo. Znalec obhajoby jednoznačně uvedl, že chybovaly obě.

Státní zástupkyně Ulčová navrhla pro obžalovanou podmínku, obhájce Zdeněk Vlček, jenž v závěrečné řeči poukázal na to, že řidiči elektrokoloběžek jezdí stále častěji tam, kde by neměli, navrhoval zproštění obžaloby. Soudce Jiří Žižka dal za pravdu obhajobě a Vasilňákovou zprostil obžaloby s tím, že ve věci nejde o trestný čin. Poškozenou, která požadovala 1,35 milionu korun coby nemajetkovou újmu (bolestné, duševní útrapy, snížené společenské uplatnění atd.) a chtěla proplatit i ušlou mzdu, odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „K nehodě sice došlo na přechodu pro chodce, ale poškozená se tam nepohybovala v chráněném postavení chodce, ale jako každý jiný účastník silničního provozu. Tím, že vjela obžalované do jízdní dráhy, jí v podstatě nedala přednost. Sama tak výrazným způsobem zavinila následek,“ vysvětlil soudce Žižka a přirovnal situaci k tomu, kdy auto vyjíždějící z vedlejší silnice nedá přednost autu na hlavní komunikaci. Dodal, že to, že Vasilňáková mohla podle znaleckého posudku jet rychlostí mírně nad 50 km/h, není tak podstatné. „Kdyby zásadně porušila rychlost, jela třeba devadesátkou, bylo by to něco jiného,“ uzavřel Žižka.

Státní zástupkyně se na místě odvolala, věcí se tak bude zabývat Krajský soud v Plzni.