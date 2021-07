Na místě se podle mluvčí strážníků Veroniky Kuchynkové nacházela skupinka mladíků, kteří strážníkům uvedli, že jejich kamarád nereaguje na zvonění, ani klepání na okna. "Dále hlídce sdělili, že se kamarád vyfotil a poslal jim fotografii s přiloženým textem, že se chce zabít a je doma v bytě," doplnila mluvčí.

Strážníci museli okamžitě jednat. Pomocí teleskopického žebříku a speciální lišty se hlídce městské policie podařilo dostat se do bytu oknem. Strážníci vstoupili do bytu společně s policisty. "Při prohlídce bytu zjistili, že jeden z pokojů je zamčený a za dveřmi se ozývá sípání. Na bouchání dveří nikdo nereagoval a vzhledem k tomu, že hrozilo, že je ohrožen život a zdraví osoby, rozhodl se strážník vykopnout dveře. Když hlídka vnikla do místnosti, uviděla klečícího muže s řeznými, krvácivými ranami na zápěstí. V jedné ruce držel nůž a v druhé pilník, v ústech měl pouzdro na psací potřeby, které nejspíše použil jako roubík. Na slovní podněty hlídky nereagoval, proto přistoupila hlídka městské policie společně s hlídkou policie ke zpacifikování muže. Pomocí hmatů a chvatů mladého muže odzbrojili a vzhledem k tomu, že muž nadále ohrožoval svůj život i zdraví, byla mu na ruce přiložena pouta," popsala dramatický zásah Veronika Kuchynková.

Do příjezdu zdravotníků hlídka monitorovala jeho zdravotní stav. Po příjezdu záchrany mu byla pouta sundali a mladého muže si převzala záchranka k dalšímu ošetření a převezení do nemocničního zařízení.