O vzetí do vazby rozhoduje Okresní soud Plzeň-město v případě osmnáctiletého Ukrajince, který měl v noci na středu znásilnit v Plzni v Lobzích patnáctiletou dívku a následně se ji snažil i zabít. Dívku zachránilo to, že předstírala svoji smrt.

Policejní eskorta přivádí k městskému soudu v Plzni mladíka obviněného ze znásilnění a pokusu vraždy, ke kterému došlo v úterý večer. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Policisté mladíka, který v České republice žije dlouhodobě, během několika hodin zadrželi a ve čtvrtek byl obviněn ze spáchání trestného činu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu a trestného činu znásilnění.

Podle zatím zjištěných skutečností vylákal muž dívku na procházku kolem řeky. „S tím, že po cestě odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Raindlová dění, po němž následovalo brutální napadení.

Mladík poté dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala,“ doplnila Raindlová.

K události se na sociálních sítích vyjádřil i primátor Plzně Roman Zarzycký. „Dívky je mi obrovsky líto. Jako otec stejně staré dcery si ani nedokážu představit, jakým peklem musela projít. Takový čin nemá žádné ospravedlnění a ani ten nejtvrdší trest nebude pro pachatele dostatečný,“ uvedl Zarzycký. „Nedošlo jen k ublížení na zdraví, ale i k psychické újmě, kterou si dívka ponese celý život. Doufám, že bude silná a přes celou věc se v rámci možností co nejdříve překlene. Je na místě poděkovat Policii ČR a doufat, že spravedlnost si pachatele ještě najde. Myslím na celou rodinu," dodal primátor.

V pátek poté reagoval na řadu komentářů, které na sociálních sítích zmiňovaly zhoršující se bezpečnostní situaci ve městě. „Nepodceňujeme situaci v Plzni. Už od včerejších večerních hodin intenzivně řešíme otřesný případ znásilnění mladé dívky v Lobzích. Právě jsem svolal bezpečnostní tým, který se bude situací zabývat. Pro mě osobně je to priorita číslo 1," uvedl Zarzycký v pátek.

Mladíkův čin zvedl další vlnu nenávisti vůči Ukrajincům. A to i přesto, že policie uvedla, že obviněný tady žije dlouhodobě a nepatří tedy k uprchlíkům, kteří do Plzně přišli za poslední rok a půl. „Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže," uvedla k tomu policie na Twitteru.